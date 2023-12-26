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В Верховной раде призвали граждан готовиться к худшему

Полковник СБУ Костенко призвал готовиться к худшему после новостей о мобилизации

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко призвал украинцев готовится к худшему после информации о новой волне мобилизации. Его слова приводит украинское издание «Укринформ».

По словам Костенко, новости о планах властей Украины по мобилизации дополнительных 450-500 тыс. военнообязанных стали для всех «холодным душем».

«Надо планировать на годы, так как война с военной точки зрения может тянуться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему», — сказал он.

Депутат призвал изменить информационную политику государства. По его мнению, необходимо уйти от обещаний быстрой победы Вооруженных сил Украины и «курортного сезона в Крыму» и обратить внимание на обязанности граждан защищать Родину.

«Никто этого не избежит», — добавил Костенко.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в эфире канала «Мы — Украина» заявил, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать наемников из Африки.

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