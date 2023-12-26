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На Украине не нашли денег на популяризацию отечественной литературы

В правительстве Украины не нашли деньги на популяризацию украинской литературы

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Украинский институт книги при министерстве культуры страны обратился к министерству финансов из-за нехватки денег на популяризацию украинской литературы. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в соцсетях.

В институте выразили «обеспокоенность» по поводу ситуации с оплатой проектов украинских и иностранных участников по программам института. Там заявили, что власти должны были перечислить учреждению 44,9 млн гривен (более $1,1 млн).

Однако, по словам представителей института, правительство не возместило затраты как на выпуск украинских книг для библиотек в стране, так и на их перевод на иностранные языки для зарубежных издательств. Также компенсацию не получили иностранные издатели, которые вкладывали в проекты собственные деньги, заявили в пресс-службе. В институте считают, что ситуация может осложнить сотрудничество с зарубежными издательствами.

До этого на Украине заявили, что журналисты New York Times (NYT), которые написали статью о готовности РФ к перемирию, работают в интересах России.

Ранее на Украине объяснили, почему президент США Джо Байден не даст Киеву закончить конфликт.

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