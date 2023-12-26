Экс-спикер Рады описал законопроект о мобилизации словами «lose-lose»

Разрабатываемый на Украине новый законопроект о мобилизации повредит и властям, и населению. Такое мнение украинскому изданию «Страна» выразил депутат Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Есть законопроекты, где можно использовать принцип win-win [выгодно всем], а здесь законопроект, который можно использовать по принципу lose-lose, то есть проигравшие все», — заявил Разумков.

По мнению депутата, законопроект не решает проблемы демобилизации людей, давно находящихся в рядах ВСУ. А мобилизация и рекрутинг не станут лучше.

«Это пытаются сделать абсолютно идиотскими шагами, в течение очень короткого промежутка времени. Хотя должны были заниматься на протяжении двух лет», — сказал Разумков.

Кроме того, депутат Рады раскритиковал «тех, кто абсолютно неэффективно выстраивал эту систему на протяжении двух лет и просто на ней зарабатывал».

Говоря о юридических нюансах, Разумков заявил, что законопроект о мобилизации нарушает Конституцию Украины. Если его примут, выехавшие за границу украинцы «получат четкий сигнал, чтобы они просто не возвращались».

26 декабря стало известно, что в Верховную раду Украины внесен законопроект об изменениях в мобилизации. Документ предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.

Тогда же стало известно, что под мобилизацию на Украине могут попасть даже карлики и одноглазые.

Из-за законопроекта о мобилизации Украине предрекли резкий отток населения.

Ранее на Украине объяснили потребность мобилизации еще полумиллиона человек.