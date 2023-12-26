Путин проведет заседание Госсовета по наставничеству

Президент России Владимир Путин в среду, 27 декабря, проведет в Кремле заседание Госсовета. Оно будет посвящено укреплению роли педагога и наставника, сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

С докладами выступят Министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

«Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества», — говорится в сообщении.

Во вторник, 26 декабря, у Путина запланировано несколько мероприятий. В эти минуты проходит саммит лидеров государств

– членов СНГ, начавшийся с культурной программы в Павловске. Позже президент встретится с главой «Газпрома» и проведет совещание по развитию Санкт-Петербурга.

Накануне глава государства проводил встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил Путину о взятии Марьинки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о долевом страховании жизни.