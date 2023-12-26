Россия будет добиваться все большего преимущества в ходе конфликта с Украиной. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy со ссылкой на политолога Яцека Бартосяка.

По его словам, появляется все больше и больше наглядных доказательств, что Украина не получает необходимого количества боеприпасов от стран Запада, так как у союзников Киева их просто нет.

«Вместе с тем, Москва вполне может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — сказал Бартосяк.

Он выразил точку зрения, что если российская армия продолжит развивать наступление, то в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможны бунты, которые могут привести к отстранению военного командования.

«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», — подчеркнул эксперт.

Бартосяк также напомнил, что у России наблюдается экономический рост, в то время как Украина не способна нормально функционировать.

До этого хорватское издание писало, что политика США в отношении Украины приведет ее к неизбежному краху.

Ранее Лукашенко заявил об изменившихся взглядах Зеленского на украинский конфликт.