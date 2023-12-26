Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Баку

Руководство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата и предписало им покинуть территорию страны в течение двух суток. Об этом сообщает Report со ссылкой на азербайджанский МИД.

Отмечается, что посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в МИД. Ее информировали о том, что два сотрудника французской дипмиссии объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата ввиду их деятельности, «не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях».

Указанные дипломаты обязаны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу Франции была вручена соответствующая нота. Конкретная причина высылки сотрудников посольства не называется.

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие» заявлял, что Франция поощряет и вооружает сепаратистов в Армении, тем самым подготавливая почву для начала новой войны на Южном Кавказе.

Ранее в Азербайджане призвали Францию не провоцировать Армению на новую войну.