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Путин встретится с главой «Газпрома» и проведет совещание по развитию Санкт-Петербурга

Песков сообщил, что Путин сегодня проведет встречу с главой «Газпрома» Миллером

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря проведет встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и совещание о развитии Санкт-Петербургской агломерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«По ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов. Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем Газпрома Миллером», — сказал Песков.

Он также рассказал, что президент продолжает работать в Санкт-Петербурге. Во вторник, 26 декабря, день неформального саммита лидеров государств-членов СНГ, который начнется с культурной программы, которую Путин устроил в честь приехавших глав государств и правительственных лидеров в Павловске. Будет обращение президента и выступления. За этим последует обед в честь участников встречи.

До этого сообщалось, что Путин пообщался с представителями иранской делегации после заседания ЕАЭС.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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