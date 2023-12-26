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В Кремле отреагировали на большое число желающих участвовать в президентских выборах

Песков: желание большого числа граждан стать президентом связано с их амбициями

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Александр Гальперин/РИА Новости

Появление большого количества желающих выдвинуться в президенты РФ — это закономерное следствие начала избирательной кампании. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это избирательная кампания. Естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет. В Конституции зафиксировано такое право. Граждане этим пользуются», — ответил Песков на вопрос о том, что думают в Кремле о большом числе желающих участвовать в выборах.

До этого о том, что заявки на участие в голосовании в качестве кандидатов в президенты подали 33 человека, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая.

Ранее депутат Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России.

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