Президент Туркмении приехал в Петербург на саммит глав СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает государственное агентство Туркмении TDH.

Ашхабад принимает участие в деятельности СНГ только в качестве ассоциированного члена, но Бердымухамедов регулярно посещает саммиты организации. Агентство отмечает, что это говорит о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами содружества.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург на следующий день после премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.