Лавров заявил о раздумьях Аргентины насчет работы с БРИКС

Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный. Об этом рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья, но интерес Латинской Америки к нашему объединению [БРИКС] очень силен. С вступлением новых членов работа станет более многогранной», — приводит ТАСС слова министра.

В ходе заседания Лавров также отмечал, что более 30 стран хотят стать партнерами БРИКС. Он назвал эту тенденцию закономерной в контексте того, что объединение работает на началах взаимного уважения и подлинной демократии. Лавров добавил, что Россия во время своего председательства в 2024 году будет работать над улучшением позиций БРИКС как опоры многополярного мира.

Накануне глава МИД РФ заявил, что БРИКС является объединением, которое не следует превращать в настоящую организацию с секретариатом. По его словам, сейчас данное объединение — это символ, желание мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно и с учетом интересов друг друга на равноправной основе.

Ранее Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС.