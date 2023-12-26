Алиев прибыл в Петербург

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург на следующий день после премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Алиев примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

В аэропорту Пулково-1 президента Азербайджана встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

Владимир Путин 26 декабря соберет в Санкт-Петербурге лидеров СНГ на предновогодний неформальный саммит. Встреча уже несколько лет традиционного проходит в российском городе в последних числах декабря в преддверии праздников.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планов по отдельным встречам на неформальном саммите СНГ нет. Таким образом он ответил на вопрос о возможности проведения двусторонней встречи премьера Армении и президента Азербайджана, а также трехсторонней встречи Россия – Армения – Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.