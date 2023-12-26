Захарова заявила о выдвинутом Западом ультиматуме Сербии

США и ЕС выдвинули Сербии ультиматум, направленный на разрушение отношений с Россией. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телеканалу RT протесты в Сербии.

«<…> Перед Сербией Запад поставил <…> жесткий выбор — либо с Западом, либо с Россией», — отметила дипломат.

Она уточнила, что затем выбор стал формулироваться по-другому — только с Западом. А последние корректировки звучат как ультиматум «что угодно, только не с Россией».

Захарова подчеркнула, что в такие же рамки была загнана в свое время Украина, и все предостережения тогда игнорировались.

26 декабря в Госдуме заявили о попытках США устроить госпереворот в Сербии. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах привести к власти своих марионеток, «всегда разыгрывается хорошо известный сценарий».

Ранее в Кремле прокомментировали митинги за пересмотр выборов в Сербии.