В Армении рассказали об ожиданиях России от визита Пашиняна

Российская Федерация серьезно настроена в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ждет от него четких ответов о дальнейших отношениях Москвы и Еревана во время визита в Санкт-Петербург. Такую точку зрения высказала газета «Жоговурд».

«Российские власти на этот раз настроены очень серьезно и потребуют от Пашиняна не очередных расплывчатых ответов, а четких и конкретных ответов о российско-армянском сотрудничестве», — следует из текста.

В материале отмечается, что Владимир Путин хочет получить личные разъяснения от Никола Пашиняна. С точки зрения газеты, Армения долго уходила от встреч при посредничестве России, однако, похоже, пожалела о выбранном курсе.

До этого Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства.