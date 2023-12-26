В Литве назвали «дискуссией на пустом месте» разговоры о нападении России на НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал «желанием завязать дискуссию на пустом месте» разговоры о том, что Россия может напасть на страны НАТО. По его словам, ни у кого нет ответа, возможно ли такое развитие событий, передает Delfi.

По его словам, это будет зависеть от сценария конфликта на Украине. С его точки зрения, если Москве «не удастся повернуть все в свою пользу», то ей не получится воевать на двух фронтах.

«Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет предоставлять ей необходимую помощь... Да, тогда может случиться так, но вероятность такого сценария невелика», — сказал Науседа, комментируя заявления об угрозе со стороны России в адрес НАТО.

По его словам, подобные разговоры связаны с «желанием развязать дискуссию на пустом месте».

«Ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда она бросит свой взгляд в сторону НАТО», — подчеркнул президент Литвы.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа обратился к министру иностранных дел республики Габриэлюсу Ландсбергису, призвав его сохранять спокойствие и воздержаться от заявлений «из кустов» по поводу военной угрозы со стороны России.

Ранее в Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО.