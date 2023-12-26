В Китае выступили против односторонних санкций

Китай не поддерживает односторонние санкции, поскольку они не помогают решить проблемы, а приводят только к новым побочным эффектам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

По словам дипломата, факты это подтвердили.

При этом Мао Нин подчеркнула, что Китай и Россия продолжат нормальное торговое и экономическое сотрудничество, несмотря на санкции США против проекта «Арктик СПГ - 2» с участием китайских компаний.

На прошлой неделе сообщалось, что сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в случае, если Пекин предпримет попытки восстановить контроль над Тайванем. Таким образом сенатор отреагировал на информацию о том, что Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.