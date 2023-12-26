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Врач дала советы по новогодним блюдам для постящихся

Врач Джутова: для постящихся в новогоднюю ночь подойдут рыба и винегрет

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Pexels

Те, кто соблюдает Рождественский пост, в новогоднюю ночь могут полакомится рыбой, запеченной в фольге, с гарниром из отварного картофеля и овощей. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Вообще во время поста постарайтесь употреблять больше рыбы и морепродуктов в те дни, когда это допускается. Так вы сможете восполнить дефицит белка, который может возникнуть из-за ограничений, и не наберете лишний вес — один из частых «побочных эффектов» поста, если в рационе длительное время преобладают углеводы», — отметила Джутова.

Альтернативой высококалорийному оливье, продолжила она, могут стать заправленный растительным маслом винегрет, салат из тертой моркови, тыквы и яблока, приправленный лимонным соком, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина до этого отмечала, что в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов подойдет нежирная сметана. Кроме того, по ее словам, можно использовать оливковое масло, соевый соус, уксус, горчицу, лимон, перец и другие специи.

Ранее врач рассказала, как встретить Новый год без последствий для организма.

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