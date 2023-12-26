Подмосковный депутат подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Надеждин лично прибыл в здание ЦИК на Большом Черкасском переулке, чтобы представить необходимый пакет документов.

23 декабря VII съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина в качестве кандидата на выборы президента РФ. Партия не представлена в Госдуме, поэтому Надеждину для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России.