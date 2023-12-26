Политолог: Вучичу стоит готовиться к долгому противостоянию с Западом

Сербия отважно пытается отстаивать собственные национальные интересы, однако давление коллективного Запада будет только нарастать, с целью полной дестабилизации обстановки в республике. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Евгений Михайлов, комментируя беспорядки в Белграде. Президенту страны Александару Вучичу, по его словам, стоит готовиться к длительному противостоянию с США и Евросоюзом.

«Я думаю, что ситуация в Сербии будет больше по белорусскому сценарию, скорее всего, Вучич справится с этим, как и Лукашенко справился. У нас есть большой опыт предупреждения подобных ситуаций и предупреждения наших союзников, как с этой ситуацией бороться», — отметил эксперт.

Он добавил, что если ситуация будет усугубляться и дальше, Москва приложит дополнительные усилия, чтобы помочь Сербии сохраниться как самостоятельному государству.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников протестов, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Накануне сербская оппозиция вновь вышла на улицы Белграда. На этот раз 500 человек из студенческой организации «Борьба» пришли на улицу Кнеза Милоша в центре города, из-за этого образовались пробки из автомобилей и общественного транспорта на дорогах.

Ранее сообщалось, что Вучич собирается прекратить беспорядки в столице в рамках закона.