Политолог объяснил, зачем Западу «раскачивать» Сербию

Политолог Евгений Михайлов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал протесты в Сербии. Он отметил, что оппозиционное движение «Сербия против насилия» получает финансирование из США, но этот факт, как и ожидалось, не беспокоит никого кроме России и пророссийских сербов.

«Сербия пока справляется с ситуацией. Но, я думаю, дальше ее будут еще больше раскачивать. Потому что позиция Сербии и народа в отношении Москвы никак не устраивает Европу, вернее, США», — сказал Михайлов.

Он добавил, что в данном случае Евросоюз действует по шаблонам американцев. На фоне сложившейся ситуации на Украине, ему не нужно пророссийское государство.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников протестов, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Накануне сербская оппозиция вновь вышла на улицы Белграда. На этот раз 500 человек из студенческой организации «Борьба» пришли на улицу Кнеза Милоша в центре города, из-за этого образовались пробки из автомобилей и общественного транспорта на дорогах.

Ранее в Госдуме назвали причастных к событиям в Сербии.