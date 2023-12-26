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Американские СМИ узнали о попытках ЦРУ восстановить агентурную сеть в Китае

WSJ: арест десятков агентов ЦРУ привел к плохому пониманию политики Китая

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Evelyn Hockstein/Reuters

С тех пор как Китай узнал о крупнейшей агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень плохое понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ с 2010 по 2012 год, сообщала газета The New York Times в 2017 году.

Источники WSJ утверждают, что из-за потери своих шпионов администрация президента Джо Байдена до сих пор ничего не знает о намерениях председателя КНР Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань.

При этом газета отмечает, что ЦРУ намерено приложить огромные усилия для укрепления своей шпионской сети, нацеленной на Китай. Это происходит на фоне более масштабного изменения американской политики безопасности, направленной на подготовку к возможному конфликту «великих держав» с Китаем и Россией.

В настоящее время США в основном следят за военным развертыванием Китая с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств. Действия для разведчиков внутри Китая осложняются «оруэлловскими* системами наблюдения», говориться в статье WSJ.

Джордж Оруэлл* — британский писатель, журналист. Его самые известные работы — «Скотный двор» (1945) «1984» (1948). В своих произведениях Оруэлл ввел в употребление такие термины и неологизмы как «холодная война», «полиция мыслей», «большой брат» и тд.

Ранее в США испугались, что Китай использует ИИ для сбора данных об американцах.

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