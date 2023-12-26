Нетаньяху назвал условие мира в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. Соответствующую статью он опубликовал в The Wall Street Journal.

Другими условиями мира он назвал демилитаризацию сектора и уничтожение ХАМАС.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», — заявил он.

Путем к демилитаризации Газы он назвал установление временной «зоны безопасности» по ее периметру, а также введение досмотров на границе с Египтом.

До этого Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.