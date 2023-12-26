Путин пообщался с представителями иранской делегации после заседания ЕАЭС

Президент России Владимир Путин пообщался с представителями иранской делегации после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в Санкт-Петербурге, в частности, находится министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади, который подписывал соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС.

Уточняется, что беседа состоялась после подписания пакета документов.

До этого сообщалось, что Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%.

Президент России также заявлял, что все члены совета Евразийского экономического союза согласились утвердить программный документ — итоговую декларацию. Он отметил, что в документе предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.

Ранее в Кремле раскрыли повестку саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.