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Президент Казахстана предложил сделать новую волоконно-оптическую линию в Евразии

Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи от России до Ирана

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана предлагает провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что республика выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере информационных технологий.

Токаев предложил рассмотреть возможность создания волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана.

Президент Казахстана отметил, что подобная мера позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и поможет усилить позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в логистике данных на глобальном уровне.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все члены совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить программный документ — итоговую декларацию.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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