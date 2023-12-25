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Трюдо рассказал, к чему приведет победа Трампа

Трюдо: победа Трампа на выборах президента помешает борьбе с изменением климата

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Christinne Muschi/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил о возможных последствиях избрания Дональда Трампа президентом США в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, премьер готов снова работать с Трампом в случае его избрания, при этом, по его мнению, победа Трампа на выборах может навредить усилиям Канады и других стран в борьбе с изменением климата.

При этом он подчеркнул, что работа с США независимо от лидера страны — «это всегда вызов».

В ноябре Трюдо выразил обеспокоенность ростом правой риторики в Соединенных Штатах и Европе, которая влияет на поддержку Украины. По его словам, движение MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru»), а также политики и партии по всей Европе «начинают прекращать поддержку Украины». Трюдо отметил, что многие политики правых взглядов в США и Европе «начинают повторять российскую дезинформацию и пропаганду».

Ранее премьер Канады рассказал, какой должен быть путь к миру в Газе.

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