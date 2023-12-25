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Биограф Шольца потерял доверие к канцлеру

Focus: биограф Шольца Хайдер заявил о потере доверия к канцлеру ФРГ

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Brendan McDermid/Reuters

Биограф Олафа Шольца Ларс Хайдер заявил о потере доверия к канцлеру Германии и его правящей коалиции «Светофор». Об этом сообщает Focus.

В публикации подчеркивается, что Хайдер ранее всегда защищал канцлера. Теперь биограф Шольц утверждает, что время «Светофора» истекло. Он считает, что бюджетный кризис, возникший из-за «бюджетной уловки» Шольца, стал поворотным моментом для его отношения к федеральному канцлеру Германии.

По его словам, бюджетная уловка была личной идеей Шольца, а из-за ее провала имиджу канцлера был нанесен непоправимый ущерб. Хайдер подчеркнул, что не уверен в том, что канцлер сможет вернуть себе доверие избирателей.

До этого стало известно, что около половины немцев считают, что правящая коалиция «Светофор» во главе с Олафом Шольцем не доработает до конца срока, который истекает осенью 2025 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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