США решили повлиять на власти Израиля и убедить их предотвратить крах администрации Палестины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что американская сторона натыкается на одно из первых препятствий, которое заключается в том, чтобы убедить Израиль разблокировать зарплаты, необходимые для предотвращения полного краха властей.

Издание подчеркивает, что за последние несколько недель американские чиновники неоднократно посещали комплекс президента Палестины Махмуда Аббаса на Западном берегу, где проводились переговоры об обновлении состава руководства автономии, чтобы улучшить положение непопулярной власти среди палестинцев.

В статье отмечается, что Белый дом ведет переговоры с представителями международного сообщества о новом палестинском правительстве с акцентом на большую роль в управлении сектором Газа после завершения конфликта.

До этого сенатор США от Республиканской партии Билл Хагерти раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена на Ближнем Востоке. Он отметил, что Вашингтон посылает «неоднозначные сигналы» Израилю и пытается «умиротворить» Иран.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.