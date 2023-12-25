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В Грузии представили план по дальнейшей евроинтеграции

Глава МИД Грузии представил план по реализации рекомендаций для вступления в ЕС

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«Газета.Ru»

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что документ с конкретным планом действий по достижению членства в Европейском союзе (ЕС) отправлен в Еврокомиссию для рассмотрения. Об этом пишет Pirveli.

На встрече с журналистами министр иностранных дел Грузии назвал сближение с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза одной из ключевых составляющих документа.

«Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — сказал Дарчиашвили.

Он рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией, а также о планах смягчить политическую поляризацию в Грузии и активнее вовлекать оппозицию в законотворческий процесс.

«Наша главная цель состоит в том, чтобы эти реформы были необратимыми и чтобы Грузия, наше правительство, последовательно реализовала эти реформы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее в Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Мы планируем в ближайшие дни разработать план наших последующих шагов в связи с девятью приоритетами, с которым ознакомим общество», — сообщил Папуашвили.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее в Грузии пообещали вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдавии.

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