Песков оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что планов по отдельным встречам на неформальном саммите СНГ во вторник нет, но на полях мероприятия в Санкт-Петербурге все лидеры смогут пообщаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день планов по проведению отдельных двусторонних встреч нет. Песков добавил, что все смогут пообщаться в рамках саммита.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности проведения двусторонней встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и трехсторонней встречи Россия-Армения Азербайджан.

До этого стало известно, что Владимир Путин рассчитывает увидеться с главами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, в Санкт-Петербурге в конце декабря.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на приезд президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальный саммит СНГ. Мероприятие пройдет 26 декабря.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.