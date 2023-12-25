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Российский посол заявил, что протесты в Сербии идут по известной «схеме» Запада

Посол РФ: протесты в Сербии идут по известным «схемам и лекалам» Запада

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Александар Джорович/РИА «Новости»

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что протесты в Белграде и других сербских городах проходят по сценарию, раскрученному западными странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на брифинг дипломата по итогам встреч с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

«Мы прогнозировали и в данных прогнозах не ошибаемся, памятуя другой горький опыт. Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам», — объяснил Боцан-Харченко.

Посол отметил, что нередко на этом этапе прозападные силы терпят фиаско, и уже тогда начинается отработка сценария, при котором оппозиция прибегает к «силовому решению вопроса».

Дипломат добавил, что в данный момент сербские власти не оценивают ситуацию в стране как предреволюционную. При этом Боцан-Харченко напомнил, что именно Сербия была первой страной, где Запад успешно отработал сценарий «цветной революции», который впоследствии стал использовать для подрыва стабильности в других странах.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день проводят митинги за пересмотр итогов голосования. Вечером 24 декабря протестующие пытались прорваться в здание народной скупщины, однако полиция пресекла беспорядки, очистив площадь перед парламентом от митингующих.

Ранее ситуацию с митингами в Сербии прокомментировали в Кремле.

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