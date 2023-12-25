Эксперт назвала причину спора России и Ирана вокруг островов

Кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Елена Дунаева рассказала, что Россия надеется на дипломатическое урегулирование спора вокруг островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе из-за стремления сотрудничать как с Ираном, так и с арабским миром. Об этом сообщает «Лента.ру».

По ее словам, российская сторона считает, что эту проблему необходимо решить не с помощью военных действий, а договариваясь в международных инстанциях. Она добавила, что спор между Москвой и Тегераном вряд ли «перейдет на другую стадию».

Кунаева подчеркнула, что Россия проводит в регионе Персидского залива политику сотрудничества с Ираном и арабским миром, ведь там наблюдается сложная ситуация.

До этого Иран выразил России протест и вызвал представителя РФ в МИД из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам в Персидском заливе. Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов». Как пояснил Долгов, эти острова давно являются предметом спора между Ираном и ОАЭ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».