Политика США в отношении Украины приведет ее к неизбежному краху. Об этом пишет хорватское издание Advanced.

«У США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — пишут авторы.

Также они утверждает, что Запад предает Украину, хотя в Киеве еще не в полной мере осознали этот факт.

До этого стало известно, что почти половина украинцев верят, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия. В разногласия между Зеленским и Залужным верит 43% украинцев, но только 8% из них считают ситуацию серьезной. Издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.

Ранее Всемирный банк передал Украине $1,3 млрд.