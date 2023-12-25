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Политолог оценил будущее отношений Ирана и России после выражения протеста Москве

Политолог Тарасов: выражение протеста не скажется на отношениях Ирана и РФ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Выражение Тегераном протеста Москве из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе вряд ли серьезно скажется на российско-иранских отношениях. Таким мнением с Lenta.ru поделился политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Не думаю, что это значительный конфликт, который окажет серьезное воздействие на развитие российско-иранских отношений. Стороны найдут компромиссный подход, тем более, сейчас готовится документ о зоне свободной торговли с Ираном», — полагает востоковед.

Тарасов заметил, что исламская республика не в первый раз выражает подобный протест, и это, по мнению политолога говорит о том, что России пока не удается выдерживать нейтральную форму выражения своего отношения к конфликту между Ираном и Объединенным Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Накануне МИД Ирана вызвал поверенного в делах при посольстве РФ из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе. Дипломату была вручена нота протеста в связи с совместным коммюнике участников 6-го форума российского-арабского сотрудничества, в котором Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов».

Речь идет об островах Большой и Малый Томб, и Абу-Муса, которые Великобритания передала Тегерану в 1971 году незадолго до появления независимых ОАЭ. С тех пор между Эмиратами и Ираном продолжается территориальный спор.

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.

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