Литва готова отправить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейм страны утвердил мандат международных миссий на 2024 год, который предусматривает возможность отправки военнослужащих в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что решение принято потому, что стратегические партнеры Литвы уделяют этому региону повышенное внимание, передает LRT.

»... Государственный совет обороны согласился на участие Литвы в союзнических операциях в регионе, отправку туда до 10 солдат и гражданских служащих системы национальной обороны», — сказал Ландсбергис.

По его словам, в случае необходимости Литва готова принять участие в действующих миссиях международного сообщества или в возможных новых операциях в регионе.

До этого Габриелюс Ландсбергис призвал пересмотреть концепцию безопасности государства, которая была построена 30 лет назад, чтобы улучшить положение в этой сфере.

С его точки зрения, геополитическая архитектура, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговора о возникших экзистенциальных угрозах. Ландсбергис также отметил возросшие угрозы восточному флангу НАТО, но затруднился ответить, будут ли они реализованы.

Ранее размещение немецких войск в Литве назвали историческим моментом.