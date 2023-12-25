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Путин одобрил поднятие флага на фрегате «Адмирал Головко» и судне «Наро-Фоминск»

Путин дал разрешение поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск»

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко», который был спроектирован сотрудниками судостроительного завода «Северная верфь». Об этом сообщает РИА Новости.

В материале указано, что упомянутый фрегат построили в рамках заказа Военно-морского флота РФ. Его планируют использовать для ведения боевых действий и решения задач мирного времени во всех зонах, включая море и океан.

Кроме того, по данным агентства, в ходе торжественной церемонии в Санкт-Петербурге глава государства одобрил поднятие военно-морского флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». Аналогичное разрешение российский лидер дал экипажу тральщика «Лев Чернавин».

25 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент страны намерен принять участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Мероприятие проходит на территории судостроительного завода «Северная верфь».

Недавно данное судно завершило программу заводских ходовых и государственных испытаний, которые состоялись на морских полигонах Северного флота РФ в Баренцевом море. При этом представитель главы государства подчеркнул, что вместе с Владимиром Путиным на церемонии будут присутствовать министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее в Австралии забеспокоились из-за развития российского Тихоокеанского флота.

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