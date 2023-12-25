Украинские беженцы в Британии все чаще становятся жертвами мошенников

Украинцы в Великобритании стали чаще становиться жертвами мошенников, которым беженцы из Украины вынуждены платить сотни фунтов стерлингов за разрешение на въезд в Великобританию и поддельные британские визы. Об этом сообщает британская газета Independent со ссылкой на источники.

«Благотворительные организации сообщили The Independent, что они имеют дело с растущим числом случаев, когда украинцев обманом заставляли платить сотни фунтов стерлингов за разрешение на въезд в Великобританию и поддельные британские визы преступниками, воспользовавшимися их отчаянным желанием уехать», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, министерство внутренних дел заявило, что оно «постоянно работает» над выявлением и предотвращением этого мошенничества, в котором ведомство подозревает организованные преступные группировки.

Некоторых украинцев таким образом классифицировали как нелегальных мигрантов и изъяли их паспорта в аэропортах Великобритании.

До этого сообщалось, что проживающих за границей украинцев, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на предоставление консульских и банковских услуг.

Ранее в Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину.