Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Протестующие перекрыли улицу у здания госуправления Сербии в Белграде

Сторонники оппозиции перекрыли улицу у здания госуправления Сербии в Белграде

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Сторонники оппозиции перекрыли улицу заблокировали улицу перед зданием Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Протестующие принесли плакаты с лозунгами об «избирательной краже» и символикой движения «Борьба», выкрикивали антиправительственные лозунги.

Несмотря на активность оппозиции, смена власти насильственным путем невозможна, считает сербский политолог Стеван Гайич. Протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными».

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Вучич заявил, что свобода Сербии является высшей ценностью для ее граждан. Именно поэтому страна сохранит суверенитет.

Ранее исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами