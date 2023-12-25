Протестующие перекрыли улицу у здания госуправления Сербии в Белграде

Сторонники оппозиции перекрыли улицу заблокировали улицу перед зданием Министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Протестующие принесли плакаты с лозунгами об «избирательной краже» и символикой движения «Борьба», выкрикивали антиправительственные лозунги.

Несмотря на активность оппозиции, смена власти насильственным путем невозможна, считает сербский политолог Стеван Гайич. Протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными».

Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны.

Вучич заявил, что свобода Сербии является высшей ценностью для ее граждан. Именно поэтому страна сохранит суверенитет.

Ранее исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией».