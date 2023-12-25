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В РФ ввели ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Путин подписал ряд законов о добровольческих формированиях Росгвардии

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Соответствующие поправки в уголовный кодекс и КоАП размещены на сайте официального публикования правовых актов.

Статьи о дискредитации Вооруженных сил РФ теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Сроки могут составить до 7 и 15 лет лишения свободы.

Кроме того, штрафы до 1 млн рублей кодекса об административных правонарушений теперь могут назначаться и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

22 декабря Совет Федерации на пленарном заседании принял закон, касающийся наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии. 12 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Ранее участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию ВС России.

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