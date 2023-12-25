Песков отверг влияние годовщины распада СССР на атмосферу саммитов ЕАЭС и СНГ

Участники саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) не намерены как-либо упоминать годовщину распада СССР в документах, которые будут подписаны во время мероприятий. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что 25 декабря 1991 года бывший советский президент Михаил Горбачев объявил о сложении с себя соответствующих полномочий. Уже на следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права.

На брифинге корреспонденты попросили представителя главы государства прокомментировать данную ситуацию. Они поинтересовались, будут ли те события отражены в документах, принятых по итогам саммитов.

«Нет, никаким образом не присутствует», — указал Песков.

25 декабря в Санкт-Петербурге стартует саммит ЕАЭС, при этом на следующий день в городе состоится неформальная встреча лидеров стран — участниц СНГ. Ожидается, что в мероприятиях примут участие президент РФ Владимир Путин и его зарубежные коллеги.

В частности, в Санкт-Петербург уже вылетел белорусский лидер Александр Лукашенко. Также армянское правительство заявило, что в РФ отправился премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ранее в Кремле раскрыли повестку саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.