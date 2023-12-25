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В Кремле ответили на вопрос, будет ли Россия помогать Сербии после беспорядков

Песков назвал протесты в Сербии ее исключительным делом, РФ не будет вмешиваться

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Marko Djurica/Reuters

Протесты в Сербии являются исключительным делом страны., ее руководство способно предпринять необходимые меры, Россия не будет вмешиваться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все, что происходит — исключительное дело Сербии. У нее есть легитимное руководство, которое способно принять необходимые меры. Мы не собираемся лезть ни в чьи внутренние дела, особенно в дела дружественной Сербии», — сказал Песков, отметив, что Москва очень бережно относится к отношениям с Белградом и очень дорожит ими.

Вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Силовики разогнали митингующих и выставили оцепление.

25 декабря посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко встретился с сербским лидером Александром Вучичем. Встреча прошла за закрытыми дверями, без участия прессы. Ее тема не называлась.

Ранее дипломат объяснил протесты в Сербии попыткой раскачать власть из-за позиции Вучича по РФ.

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