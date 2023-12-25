Песков ответил на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна в Петербурге

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который приедет в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальный саммит СНГ, будет возможность пообщаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты спросили представителя Кремля, состоятся ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна во время визита последнего в Россию.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях», — ответил Песков.

До этого в пресс-службе правительства Армении сообщали, что Никол Пашинян отправился в Россию. 25 декабря Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

20 декабря Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее Пашинян оценил возможность подписания мира с Азербайджаном.