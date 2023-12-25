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Сербский политолог оценил вероятность «майдана» в Белграде

Политолог Гайич: о признаках «майдана» в Сербии говорить слишком рано

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Darko Vojinovic/AP

Прошедшие в Белграде протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными», считает сербский политолог Стеван Гайич. По его мнению, у протестов была поддержка из-за рубежа, где протесты показывали гораздо «драматичнее», чем на самом деле.

«О признаках «майдана» рано говорить… Дело в том, что на акцию протеста в самом начале вышло очень мало людей, вчера тоже было относительно мало людей. По белградским меркам три тысячи людей на протестах – это небольшой протест, это максимум, который вчера мог быть», – отметил эксперт в беседе с НСН.

По мнению политолога, большого резонанса не было также из-за того, что полиция не применяла «слишком большое насилие», а лидеры протестующих сразу их покинули, как только они начали разбивать стекла витрин.

Сами беспорядки Гайич оценил как «искусственные», подчеркнув, что участие в них принимала половина оппозиции. Также он убежден, что поддерживали протесты в других странах, примером чему могут быть публикации в западных СМИ.

«Все время этот процесс медийно поддерживало телевидение N1, которое находится в сети CNN, в United Group, который возглавлял раньше Девид Петреус, бывший шеф ЦРУ, – заявил эксперт. – N1 и United Group все время раздували это, как будто протест гораздо более драматичен, чем есть на самом деле. Видно, что существует поддержка извне».

Напомним, в Сербии несколько дней продолжаются протесты из-за досрочных парламентских выборов, прошедших 17 декабря. В Белграде протестующие накануне попытались взять штурмом мэрию города, власти назвали беспорядки «майданизацией». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Политолог ранее назвал главную цель протестующих в Сербии.

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