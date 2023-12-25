Утвержден план мероприятий в рамках председательства России в БРИКС

Помощник президента РФ, председатель организационного комитета Юрий Ушаков утвердил план мероприятий на период российского председательства в БРИКС в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Росконгресса, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что план состоит из примерно 200 заседаний, конференций, форумов и ряда других мероприятий. Руководством организационного комитета дана высокая оценка ходу подготовки председательства РФ в объединении.

24 декабря глава министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что страна хотела бы стать членом БРИКС, но для этого есть ряд критериев.

До этого вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао заявил, число стран — членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних 11 до 25.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.