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Даванков подал документы для участия в президентских выборах

Депутат от «Новых людей» Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

Накануне решение о его выдвижении единогласно приняли на съезде партии. Так как «Новые люди» имеют фракцию в Госдуме, их кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку, пояснило издание.

Политик уже участвовал в выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года и набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти. У Даванкова в планах посетить 30 городов и пообщаться с избирателями. По словам 39-летнего политика, у него есть гипотеза того, какой должна быть Россия, и он хочет проверить ее на людях. На выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года депутат набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти кандидатов.

8 декабря Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

В этот же день Путин объявил об участии в выборах главы государства. Президент сообщил о своем намерении герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героя России.

Ранее председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году.

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Выборы президента России 2024
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