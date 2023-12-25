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Опрос показал отношение немцев к правящей коалиции Шольца

Около половины немцев считают, что коалиция Шольца не доработает до конца срока

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Liesa Johannssen/Reuters

Около половины немцев считают, что правящая коалиция «Светофор» во главе с Олафом Шольцем не доработает до конца срока, который истекает осенью 2025 года. Это следует из данных опроса YouGov.

Исходя из статистических данных, 27% граждан ФРГ полагают, что правящая коалиция прекратит свое существование в 2024 году. Еще 21% считают, что действующее правительство доработает до 2025 года, однако все равно будет распущено раньше времени.

34% участников опроса выказали точку зрения, что правительство Олафа Шольца сохранится до следующих выборов.

До этого сообщалось, что рейтинг правящей коалиции Германии продолжает падать. Согласно результатам опроса, рейтинг коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия, за неделю сократился на 1%. Сейчас за эти три партии проголосовали 34% избирателей.

Отмечается, что 74% респондентов считают, что канцлер Германии Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями.

Ранее в Германии призвали к досрочным выборам из-за недовольства правительством Шольца.

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