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Сенатор США раскрыл, что нужно Трампу для победы на выборах

Сенатор США Грэм: Трамп должен представить концепцию процветания американцев

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Jonathan Ernst/Reuters

Экс-президенту США Дональду Трампу необходимо представить свое политическое видение по улучшению безопасности и процветания американцев. Об этом заявил сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм, его слова приводит портал Axios.

«Я беспокоюсь о 2024 году. Если президент Трамп представит видение, улучшающее безопасность и процветание американцев, он победит. Если он оглянется назад, я думаю, он проиграет», — заявил Грэм.

Сенатор подчеркнул, что, если Трамп сосредоточится на выборах 2020 года в своей предвыборной кампании и продолжит утверждать о своей победе, он рискует проиграть выборы.

До этого президент США Джо Байден заявил, что не видит причин, по которым президентов могут освободить от судебного преследования.

Ранее в США заявили, что Байден в любом случае потерпит поражение на выборах.

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