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В МИД РФ назвали причины продолжения протестов в Сербии

Посол РФ: протесты в Сербии будут продолжаться благодаря поддержке Запада

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Darko Vojinovic/AP

Протесты в Сербии продолжаться, поскольку Запад планировал усадить представителей оппозиции на правящие места после выборов. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат подчеркнул, что данные президента Сербии Алекандара Вучича о подстрекательстве протестов извне неопровержимы.

По словам посла, беспорядки в Белграде были спланированы по принципу майдановых революций.

Боцан-Харченко подчеркнул, что Запад готов любыми путями привести оппозицию к власти, поэтому очень трудно сказать, как долго продлятся протесты.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников акции, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

На фоне беспорядков президент Сербии Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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