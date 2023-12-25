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В Киеве считают, что ЕС выделит Украине €50 млрд в начале 2024 года

Замглавы офиса президента Украины Жовква: ЕС выделит €50 млрд Киеву

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Global Look Press

В Киеве уверены, что Евросоюз в начале следующего года выделит Украине €50 млрд, политическое решение уже принято в ЕС. Такое мнение выразил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

«Есть уверенность. Политическое решение есть. Та сумма, о которой мы все знаем, 50 миллиардов евро, будет выделена Украине. Нюансы в технологии», — заявил Жовква.

По его словам, есть несколько вариантов предоставления Украине указанной помощи, одним из которых является двустороннее соглашение Киева с ЕС.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее в Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину.

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