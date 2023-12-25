Лидер победившей в Нидерландах правой партии высказался за смену лидера в Турции

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс призвал к смене главы государства в Турции, заявив о необходимости прихода к власти в стране такого лидера, который бы решил проблему мигрантов и поддержал рабочий класс. Об этом Вилдерс написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я победил на выборах в Нидерландах. И я желаю, чтобы граждане Турции, которые поддерживают секуляризм и кемализм, избрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах. Кто-то, кто останавливает приток большего числа арабов в Турцию, протестует против турецких женщин, поддерживает рабочий класс и останавливает коррупцию», — заявил Вилдерс.

В начале декабря Герт Вилдерс выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет улучшить отношения с крайне правым правительством Нидерландов.