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Януковича исключили из санкций Евросоюза по обвинению в коррупции

Суд Евросоюза исключил Януковича из санкций, введенных по обвинению в коррупции

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза (ЕС), составленного в связи с обвинениями в коррупции на территории государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Европейского суда юстиции.

Соответствующее решение регионального содружества должно быть отмечено в той части документа, в которой до сих пор фигурируют имена экс-главы государства и его наследника. При этом, согласно данным пресс-службы Януковича, в 2022 году Европейский суд юстиции пять раз признавал необоснованным введение рестрикций в отношении политика.

Более того, по словам представителей бывшего украинского лидера, ни одна страна региона не подтвердила наличие у Януковича якобы похищенных из государственного бюджета средств. Именно обвинения в хищении стали основанием для добавления экс-президента в санкционный список.

20 декабря Европейский суд юстиций также исключил Януковича и его сына из санкционного списка, касающегося антикоррупционного преследования на Украине. Однако, как уточнялось в материале РИА Новости, это постановление не означало автоматического снятия рестрикций с политика и членов его семьи.

В августе прошлого года бывшего главу государства и его наследника включили в другой санкционный список регионального содружества, связанный с эскалацией украинского конфликта. В частности, Януковичу и его родственникам запретили посещать страны — члены Европейского союза.

Ранее на Украине возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

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