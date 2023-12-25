Еще один кандидат подал документы в ЦИК для участия в выборах

Председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную (ЦИК) РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

19 декабря 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы главы государства от партии.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение кандидатом в главы государства Путина.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Ранее в ЦИК сообщили, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.